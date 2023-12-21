Нидерланды выделят Украине €102 миллиона в первом пакете помощи в 2024 году

Нидерланды выделят Украине €102 миллиона в рамках первого пакета помощи в 2024 году, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление, распространенное правительством. "Нидерланды выделят €102 миллиона на поддержку Украины в рамках первого пакета помощи в 2024 году", - говорится в документе. Уточняется, что данная сумма рассчитана на первые четыре месяца следующего года, "чтобы помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне". До это сообщалось, что Япония направила Украине финансовую помощь на сумму более $950 млн. Кроме этого, 21 декабря Еврокомиссия перечислила Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год. Накануне Киев скорректировал потребность во внешних заимствованиях по данным МВФ с 41 до $37 млрд.