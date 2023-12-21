ЕЭК: Квота на беспошлинный импорт яиц в Россию носит разовый характер

Квота на беспошлинный импорт яиц в Россию носит разовый характер. Об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

По его словам, использовать эту меру повторно не планируется.

"Мы со своей стороны, когда обсуждали в комиссии, все-таки высказывали приверженность тому, что тот режим, который у нас был на протяжении многих лет, и благодаря которому развилось производство, он все-таки будет сохранен, и вот эти предложения по квотам будут носить разовый характер", - сказал он.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала решение об установлении на полгода, с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года, нулевой ввозной пошлины на пищевое яйцо домашних кур в объеме 1,2 млрд штук.