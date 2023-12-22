Каким будет курс рубля перед Новым годом

Курс доллара начал терять позиции — он направляется к отметке в 90 рублей. Издание Life выяснило, какой курс валют ожидается в преддверии Нового года.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в ближайшие недели курс доллара сохранит колебания около отметки в 90 рублей. Он отметил, что данный уровень является психологически важным для национальной валюты. По мнению эксперта, резкие скачки вряд ли произойдут. Ситуацию могут изменить лишь непредвиденные новости, подчеркнул специалист.

«Ликвидность рынка перед новогодними каникулами будет снижаться, что чревато резкими непредсказуемыми колебаниями», — добавил он.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, на следующей неделе рубль может несколько сдать позиции. Финансист отметил, что доллар способен закрепиться над отметкой в 91 рубль. Специалист обратил внимание на неблагоприятную конъюнктуру сырьевого рынка. По словам Бабина, нефтяные цены остаются относительно низкими. В то время как цветные металлы находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это становится драйвером сокращения притока иностранной валюты в страну, добавил он.

В «Альфа-Форексе» отметили, что перед Новым годом курсы иностранных валют будут колебаться в том же диапазоне, что и в текущий период.