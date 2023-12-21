Названа страна, которая может выйти из ОПЕК следом за Анголой

Власти Анголы приняли решение выйти из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) потому, что у Луанды были противоречия с другими участниками организации, рассказал в интервью порталу «Абзац» эксперт по энергетической безопасности Финансового университета Станислав Митрахович.

Эксперт пояснил, что Ангола не пожелала соблюдать квоты, которые ей были выделены в конце ноября этого года.

Выход страны из организации, уточнил он, может негативно отразиться на стоимости нефти, в том случае, если спекулянты примут решение сыграть на понижение. Вместе с тем, падение цены составит не более 1-2 долларов, предположил аналитик.

По его мнению, примеру Анголы может последовать Нигерия, которую также не устраивают квоты ОПЕК. Кроме того, констатировал Митрахович, есть проблемы с Ливией и Ираном, не исключается выход Венесуэлы.