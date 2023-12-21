Силуанов назвал размер Фонда национального благосостояния

Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 11,8 трлн рублей, рассказал министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом пишет ТАСС.

Глава Минфина отметил, что финансовый запас державы достигает «почти 12 трлн рублей, если быть точным - 11,8 трлн рублей».

По его словам, значительную часть Фонда составляют свободные, не вложенные в проекты ресурсы. Их объем достигает 4,7 трлн рублей.