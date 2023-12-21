Россиянам назвали минимальную цену красной икры

Цена легальной красной икры с Камчатки в рознице Москвы не может быть ниже 6,3 тысячи рублей за килограмм, следует из подсчетов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), на которые ссылается РБК.

По словам президента организации Германа Зверева, килограмм икры, проданный производителем за три тысячи рублей, не может стоит дешевле 6334 рубля в федеральных торговых сетях. Согласно данным ВАРПЭ, основную прибавку к оптовой цене в 2111 рублей дает наценка трейдеров, дистрибьюторов и торговых точек.

При этом отмечается, что в регионах продукт стоит дороже. Например, за 140-граммовую банку икры в столице просят 560, а в Костроме уже 600 рублей. «С моей точки зрения, самая главная проблема сейчас в резком различии стоимости икры между Москвой и провинциальными городами», — прокомментировал Зверев ситуацию на рынке.