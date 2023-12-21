Названы риски выхода Анголы из ОПЕК

Выход Анголы из ОПЕК может подтолкнуть других участников альянса к аналогичным действиям, предположили российские эксперты. Об этом пишет «Прайм».

Ранее глава министерства нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна выходит из состава ОПЕК. Он пояснил, что роль республики в организации была слишком незначительной.

По мнению экспертов, заявление Диамонтино о выходе из ОПЕК следует рассматривать как декларацию о выходе и из ОПЕК, и из ОПЕК+. Вместе с тем, по данным агентства, министр пока не заявил о выходе из ОПЕК+.

Аналитики пояснили, что выход Анголы — «это тревожный звонок в плане сохранения там и других игроков». По их мнению, такие страны, как Нигерия и Конго тоже могут захотеть выйти с тем, чтобы получать максимальный доход на фоне усилий участников ОПЕК по сохранению баланса цен на рынке энергоресурсов.

В Фонде национальной энергетической безопасности отметили, что массовый исход участников может привести к развалу организации, обрушению цен на нефть.