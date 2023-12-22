Focus: отказ Украины от транзита российского газа нанесет сильный удар по Европе

Европейские страны могут столкнуться с рядом проблем в результате отказа Украины от транзита российского газа в Европу, в их числе повышение цен для потребителей и перемещение производства. Об этом сообщает Focus. В публикации отмечается, что европейский рынок газа тесно взаимосвязан, и из-за действий Украины топливо станет дорогостоящим для потребителей из Германии. Профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова подчеркнула, что подобный шаг со стороны Киева может привести не только к повышению стоимости топлива, но и к перемещению производства. Порядка 5-10% промышленных производственных мощностей Германии могут перевести за границу, полагает она. До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила Австрию, что поставки газа из России в страну сохранятся и после прекращения действия контракта на транзит через украинскую территорию, истекающего в конце 2024 года.