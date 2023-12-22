Оценены перспективы ЕАЭС на внешних рынках

Эксперты выступили за пересмотр стратегии внешней торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РБК.

Это касается изменения подхода к зонам свободной торговли, которые оказались недостаточно эффективны, говорится в публикации. За годы существования ЕАЭС внешнеторговую активность не удалось конвертировать в качество, следует из рабочей тетради Российского совета по международным делам.

Специалисты обращают внимание на медленный рост товарооборота союза. Кроме того, по их словам, его зоны свободной торговли с внешними игроками не вовлекают партнеров в евразийские цепочки добавленной стоимости.

Среди вариантов внешнеторговой стратегии ЕАЭС, которые предлагаются специалистами — переход к более продвинутым торгово-экономическим соглашениям с ведущими партнерами, в частности с Китаем. Кроме того, они выступают за углубление уже существующих соглашений о зонах свободной торговли (ЗСТ), в частности за либерализацию торговли услугами.

Еще один предлагаемый вариант — единичные двусторонние соглашения между странами ЕАЭС и внешними игроками в сферах, которые находятся вне мандата Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).