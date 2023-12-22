"Ставку ЦБ на конец следующего года планируем все же выше 10%. На наш взгляд, она после первого квартала должна начать снижаться. Сейчас ставка, конечно, запретительная. Она резко сократила кредитование не только корпоративное, но и потребительское. Ипотека пока живет за счет государственных дотаций, но темпы роста кредитного портфеля в следующем году значительно ниже", - сказал он.