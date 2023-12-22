Озвучена позиция Минфина по нулевому НДС на мандарины и новогодние елки

Инициативу о введении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже мандаринов и новогодних елок не поддержали в Министерстве финансов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ответ замглавы министерства Владимира Колычева на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).

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В Минфине выразили уверенность в том, что подобная мера не скорректирует в меньшую сторону цену на товары для потребителей. Кроме того, в ведомстве считают, что уменьшение ставки НДС «не является прозрачной мерой» господдержки.

Колычев также предупредил о риске возникновения отрицательной разницы между суммами НДС, исчисленными продавцами данных товаров при их реализации, и суммами НДС, предъявленными к возмещению из федерального бюджета.

Колычев подчеркнул, что что в настоящее время при продаже мандаринов применяют пониженную ставку НДС в 10%.

В министерстве отмечают, что введение нулевого НДС на мандарины и новогодние елки «создаст прецедент» для аналогичных мер в отношении другой продукции. А это, в свою очередь, чревато дополнительными потерями доходов бюджета, добавили в ведомстве.

Партия «Новые люди» ранее выступила за отмену НДС на мандарины и елки в связи с резким их удорожанием перед Новым годом.