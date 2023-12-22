СМИ узнали об ухудшении настроений российского бизнеса

Результаты исследования «Мониторинг состояния бизнеса в России», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, свидетельствуют об ухудшении настроений российских бизнесменов к концу 2023 года, передает «Коммерсант».

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Издание отмечает, что их оценка экономической реальности стала более «трезвой».

Сообщается об уменьшении инвестиционной активности. В публикации говорится, что развитию малых и крупных компаний мешают несколько факторов. Среди них, как указывают эксперты — неопределенность на рынке и высокая стоимость заемного финансирования. Фирмы, активность которых подкреплялась резким ростом спроса и расширением господдержки импортозамещения, больше всего чувствительны к изменению условий, подчеркивает газета.

Отмечается, что серьезные проблемы в связи с санкциями испытали 19% компаний, при этом почти 60% оценивают ситуацию в экономике и в компаниях как удовлетворительную.

До этого на ухудшение настроений бизнеса также указывали индексы промышленного оптимизма и прогнозов промышленности Института Гайдара.