Европе предрекли многолетний период высоких цен на газ

В долгосрочной перспективе цены на газ для европейских промышленных предприятий и рядовых граждан останутся высокими как минимум до 2031 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков рейтингового агентства Moody’s.

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Эксперты предрекают, что высокие цены на газ сохранятся в регионе вопреки рекордным запасам топлива на отопительный период 2023 года в местных подземных хранилищах (ПХГ). Этой зимой тарифы на газ для европейских предприятий и домохозяйств останутся значительно выше среднего уровня 2015-2019 годов, предупредили аналитики.

На подобную динамику окажут влияние ряд факторов, включая усиление геополитической напряженности в мире. В то же время в этот отопительный сезон европейские предприятия и рядовые потребители вряд ли столкнутся с угрозой дефицита топлива.

По данным Moody’s, на начало декабря суммарные запасы газа в местных ПХГ оценивались в районе 97,5 процента от их общей вместимости. Столь высокого значения удалось достичь в том числе благодаря экономии расхода энергии как домашними хозяйствами, так и компаниями, резюмировали сотрудники рейтингового агентства.