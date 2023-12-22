Эксперт рассказал о подвохе с конфискацией российских активов на Западе

Разговоры о конфискации российских денег за границей пока так и остались разговорами. Сейчас мы видим, что Соединенные Штаты предлагают конфисковать российские активы Европе, при этом сами они не берутся конфисковывать деньги, "зависшие" на территории США. И европейцы вполне резонно видят в этом подвох. Американцы не хотят портить собственную кредитную историю и предлагают это сделать европейцам. То есть речь идет об отказе от возврата денег, которые были инвестированы (даны в кредит) на их территории. Думаю, что эта история ничем не закончится, потому что такое поведение США выглядит странно для европейцев. Скорее всего, в Европе не пойдут на предложение Вашингтона. Если они и согласятся, то займутся этим совместно с американцами, при этом попросят США выступить первыми в операции по конфискации денег, соответственно, все это закончится ничем. Конфискация активов на своей территории означает понижение кредитного рейтинга, и они опасаются ухудшения собственной кредитной истории, это для них важно.

Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России