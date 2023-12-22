Эксперт рассказал о подвохе с конфискацией российских активов на Западе
Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с возможной конфискацией российских активов на Западе, а также высказался о возможном ответе Москвы на такие действия США и Европы.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с партнерами о применении заблокированных российских активов общей суммой более 300 млрд долларов для военной поддержки Украины. Однако позднее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременным говорить о возможности использования российских активов. После этого депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации активов США.
Эксперт выразил мнение, что на Западе не пойдут на конфискацию российских средств.
Разговоры о конфискации российских денег за границей пока так и остались разговорами. Сейчас мы видим, что Соединенные Штаты предлагают конфисковать российские активы Европе, при этом сами они не берутся конфисковывать деньги, "зависшие" на территории США. И европейцы вполне резонно видят в этом подвох. Американцы не хотят портить собственную кредитную историю и предлагают это сделать европейцам. То есть речь идет об отказе от возврата денег, которые были инвестированы (даны в кредит) на их территории. Думаю, что эта история ничем не закончится, потому что такое поведение США выглядит странно для европейцев. Скорее всего, в Европе не пойдут на предложение Вашингтона. Если они и согласятся, то займутся этим совместно с американцами, при этом попросят США выступить первыми в операции по конфискации денег, соответственно, все это закончится ничем. Конфискация активов на своей территории означает понижение кредитного рейтинга, и они опасаются ухудшения собственной кредитной истории, это для них важно.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России
Вместе с тем эксперт высказался о возможном ответе России на конфискацию ее активов на Западе.
"Если конфискация российских активов все же произойдет, тогда речь пойдет о конфискации западных активов, переданных в управление российским компаниям, но еще не конфискованным. У нас есть несколько достаточно серьезных западных активов, прежде всего финансовых. Кроме того, что-то есть в нефтегазовом секторе. Также ответом на конфискацию российских денег за границей может стать конфискация средств, находящихся на счетах типа "С". Это счета для денег, полученных западными компаниями в России, которые они не могут получить. Фактически это замороженные западные активы", — сказал Зубец.
Экономист подчеркнул, что на февраль 2022 года объемы российских активов на Западе и западных активов в России были сопоставимы, однако к настоящему моменту ситуация изменилась.
"На сегодняшний день большому числу западных компаний дали уйти из России, реализовать свои активы либо внутри страны, либо продать их и частично вывести деньги в рамках сделок по регулированию задолженности. Прежде всего это коснулось нефтегазового сектора, в особенности внешних по отношению к России проектов. Например, если с какого-то месторождения на Сахалине происходит экспорт нефти, и если долю иностранцев в этом месторождении конфискуют, то завтра они подают в суд где-нибудь в Лондоне - и нефть с этого месторождения, идущую по морю, арестуют. Поэтому там, где есть экспортные потоки, было принято решение договариваться и выкупать активы, находящиеся на территории РФ. При этом в ситуациях с чисто внутренними активами происходила передача управления. То есть никой прямой конфискации западных активов в России еще не было. Однако если произойдет конфискация российских активов за границей, то, соответственно, она произойдет и здесь", — заявил эксперт.
На сегодняшний день Запад рассматривает конфискацию не суверенных активов РФ, а активов частных компаний или физических лиц, имеющих средства за рубежом, добавил специалист.
"То есть о сумме в 300 млрд долларов речи не идет", — подчеркнул он.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что конфискация российских активов и дальнейшая эскалация могут стать триггером для разрыва отношений России с США.