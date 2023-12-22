США запретят импорт российских алмазов, обработанных за пределами РФ

Президент США Джо Байден подпишет 22 декабря указ, который предоставит ведомствам Соединенных Штатов вводить запреты на импорт российских непромышленных алмазов, обработанных или подвергнутых значительным изменениям за пределами РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Чиновница отметила, что подобное ужесточение американских санкций затронет в первую очередь российские алмазы. Она также добавила, что аналогичные ограничения в отношении этого вида продукции в среднесрочной перспективе введут и власти Евросоюза (ЕС).

Речь идет об алмазах, «которые были произведены в России, но были в значительной степени подвергнуты изменениям за ее пределами». Это означает, что, если российские компании направят непромышленные драгоценные камни в другую страну для дальнейшей обработки, подобная продукция не сможет попасть на рынок Соединенных Штатов, заключила представитель администрации президента США.

Запрет на импорт российских непромышленных алмазов власти США ввели в 2022 году. Однако руководство ЕС пошло на аналогичный шаг значительно позже. О европейском запрете на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, стало известно в конце 2023 года. Подобная мера должна будет вступить в силу с 1 января 2024 года.