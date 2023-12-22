Молдавия намерена взять кредит в размере €165 млн на закупку газа

Кроме того, с октября 2022 года "Газпром",который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг. В связи с этим в декабре прошлого года правобережная часть Молдавии перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а полученный от "Газпрома" газ Кишинев направляет в Приднестровье.