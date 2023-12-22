Минфин США вводит запрет на импорт лосося, трески, минтая и краба из России

В нем отмечается, что запреты, вводимые указом президента США Джо Байдена на импорт, "должны применяться к следующим категориям рыбы, морепродуктов и приготовленных из них продуктов, которые были полностью или частично получены в Российской Федерации или добыты в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом независимо от того, были ли эти рыба, морепродукты и приготовленные из них продукты включены или в значительной степени подвергнуты процессу переработки в другой продукт за пределами Российской Федерации: лосось, треска, минтай и краб".