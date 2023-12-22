США ввели запрет на импорт некоторых видов рыб из РФ

Вашингтон ввел запрет на импорт лосося, трески, минтая и краба из России. Соответствующее заявление появилось на сайте американского Минфина.

Согласно ему, запрет коснется «произведенных или выращенных полностью или частично в РФ или в водах под ее юрисдикцией или судами под ее флагом». Кроме того под запрет попадают морепродукты, которые прошли переработку в третьих странах, но изначально были из России. В перечень вошли лосось, треска, минтай и краб.