США продлили разрешение на операции с подсанкционным российским банком

США продлили срок лицензии, которая позволяет проводить операции с подсанкционным российским банком "Экспобанк". Теперь она будет действовать до 21 марта 2024 года, следует из опубликованной лицензии министерства финансов Соединенных Штатов.

12 декабря минфин США сообщил о введении санкций против "Экспобанка", золотодобывающей компании Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, а также ряда промышленных предприятий.

До этого американский минфин в очередной раз расширил антироссийские санкционные списки, включив в них банки "Ак Барс" и "Синко-банк", а также заводы "АвтоВАЗ", "Соллерс" и "Москвич", созданный в Москве после ухода из России Renault. Как отмечает американское ведомство, фигуранты черного списка либо связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ, либо участвуют в цепочках поставок определенных товаров в страну. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".