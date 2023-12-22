Мусульманам в России разрешили использовать криптовалюту

Совет улемов Духовного управления мусульман России поддерживает развитие интернет-технологий, в связи с чем считает использование криптовалюты допустимым, заявил зампред ДУМ Ильдар Аляутдинов РИА Новости. При этом приверженцам ислама необходимо соблюдать ряд требований, приводимых в фетве.

Вопрос использования криптовалюты на данный момент для исламской уммы (общины) весьма актуальный. Совет улемов поддерживает развитие интернет-технологий, ведущее к улучшению качества жизни людей. В принятой работой заседания фетве проговаривается о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований, — объяснил Аляутдинов.

Решение об использовании криптовалюты было принято на заседании ДУМ в Москве. К нему присоединились ведущие богословы из Турции, Иордании и Египта. Собравшиеся отдельно отметили деятельность властей РФ в сфере реализации инструментов исламских финансов. Подобного рода инициативы очень радуют российских мусульман, добавил Аляутдинов.