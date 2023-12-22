В России пройдут эксперименты по маркировке нескольких видов продукции

С 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года в России проведут эксперименты по маркировке в системе «Честный знак» растительного масла, кормов для животных и ветеринарных лекарственных препаратов. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, передает «РИА Новости».

По данным агентства, участниками эксперимента по маркировке растительного масла смогут стать производители нерафинированного и рафинированного соевого, арахисового, оливкового, пальмового, подсолнечного, кокосового, рапсового и других видов масел, маргарина и какао-масла. В случае с кормами для животных задействуют предприятия и компании, выпускающие продукты для собак, кошек, птиц, рыб, грызунов и других представителей фауны, а ветеринарных лекарственных препаратов — производителей иммунологических продуктов, вакцин для животных и лекарств, которые состоят из смеси двух и более компонентов.