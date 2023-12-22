Россия сможет кредитовать другие страны без учета их рейтинга в международных агентствах

Этим документом вносятся изменения в правила предоставления Россией кредитов иностранным государствам. Ранее для того, чтобы их получить, зарубежные страны не должны были относиться к шестой и ниже группам кредитного риска по версии Организации экономического сотрудничества и развития. Также кредит не могли взять государства с рейтингом ниже уровня В- по классификации международных рейтинговых агентств Fitch, Standard & Poor's или ниже уровня В3 по оценке Moody's.