Россия сможет кредитовать другие страны без учета их рейтинга в международных агентствах

Россия смягчает свои требования к кредитному рейтингу стран, которые хотят получить у нее кредиты. Соответствующее постановление утвердило правительство России, передает ТАСС.

Этим документом вносятся изменения в правила предоставления Россией кредитов иностранным государствам. Ранее для того, чтобы их получить, зарубежные страны не должны были относиться к шестой и ниже группам кредитного риска по версии Организации экономического сотрудничества и развития. Также кредит не могли взять государства с рейтингом ниже уровня В- по классификации международных рейтинговых агентств Fitch, Standard & Poor's или ниже уровня В3 по оценке Moody's.

По сути, теперь Россия сможет кредитовать другие страны независимо от их кредитного рейтинга по версии международных рейтинговых агентств, отмечает ТАСС.

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