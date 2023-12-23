Правительство ввело беспошлинный импорт куриного мяса

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о беспошлинном ввозе мяса кур. Таможенные пошлины на замороженное мясо отменяются на весь 2024 год. Установлен объем беспошлинного импорта - до 140 тысяч тонн.

Министерство сельского хозяйства обеспечит их предоставление, а также на своем официальном сайте будет информировать об остатке, в отношении которого предоставляется тарифная льгота.