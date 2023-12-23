С 1 января отменяются таможенные пошлины на ввоз до 140 тысяч тонн мяса кур

С 1 января по 31 декабря 2024 года в России будут отменены таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. т. Как заявили в правительстве, мера призвана поддержать стабильные цены на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. За выдачу соответствующих документов импортёрам будет отвечать Минсельхоз.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о беспошлинном ввозе в Россию мяса кур на протяжении всего следующего года.

Видео дня

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объёме до 140 тыс. т. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», — говорится на сайте кабмина.

Также определяются правила выдачи импортёрам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Их предоставление обеспечит Минсельхоз Роcсии, который на своём официальном сайте будет информировать об остатке, в отношении которого предоставляется тарифная льгота.

Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию замороженного мяса домашних кур, принятого 12 декабря 2023 года.

Как тогда отмечал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнёв, эта мера носит временный характер и призвана сбалансировать внутренний рынок куриного мяса и обеспечить рост предложения в краткосрочной перспективе. Одновременно с этим власти стран ЕАЭС будут предпринимать шаги по наращиванию внутреннего производства курятины.

«Мясо птицы потребляется населением в том числе в продуктах переработки (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и др.) и является крайне востребованным. Однако, несмотря на рост объёмов производства мясного сырья и продуктов переработки, на внутреннем рынке сохраняется неудовлетворённый спрос», — пояснил он.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с RT подчеркнул, что решение кабмина направлено на ценовую стабилизацию.

«Здесь много задач, помимо самого обнуления таможенных пошлин. Необходимо наращивать предложение самих птицеводов. Прироста производственных мощностей последние два-три года практически не происходило, и, когда они столкнулись с резко растущим спросом, мы получили резкое усиление ценового давления. Есть ещё связь с этим вопросом по ветеринарии. Эти моменты надо решать. И конечно же, надо выравнивать вообще всю ценовую гамму по продукции, содержащей животный белок. Надо выравнивать потребление, переключая его с яиц и куриного мяса на мясо обычное. Для этого надо прибавлять в производстве животноводческой продукции», — подчеркнул он.

Контроль за ценой

В середине ноября Федеральная антимонопольная служба в связи с ростом цен организовала антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур. Они прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, а также в Ставропольском крае.

«Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации. В одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий», — говорилось в сообщении.

В службе напомнили, что в случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

12 декабря в Госдуме прошло совещание с представителями Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы по вопросу стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Особое внимание было уделено взрывному росту цен на куриное мясо, яйца и детское питание.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам по промышленности и торговле, по экономической политике и по аграрным вопросам держать на контроле вопрос цен на потребительском рынке.

«Давайте договоримся, что за вопросы цен, стоимость потребительской корзины у нас отвечают три профильных комитета. Поэтому, если только у нас ситуация возникает, на потребительском рынке растут цены — ничего личного, уважаемые коллеги, все трое решение будем принимать», — предупредил он.