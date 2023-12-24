Как изменится МРОТ в России в 2024 году? Таблица по регионам

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 18,5 процента — до 19 242 рублей. Такая сумма устанавливается на федеральном уровне: это значит, что в разных регионах России МРОТ не может быть ниже. В то же время субъекты имеют право самостоятельно устанавливать МРОТ, поэтому где-то он будет выше приведенной нормы. «Лента.ру» рассказывает, на что влияет МРОТ и чем он отличается от прожиточного минимума, а также публикует таблицу со значениями МРОТ в разных регионах России.

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Что такое МРОТ

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, который работодатель по закону обязан выплачивать сотруднику на полной ставке. МРОТ также называют «минималкой».

Простыми словами, МРОТ — это нижняя граница официальной заработной платы за месяц, сумма указана до вычета НДФЛ и других удержаний. Это значит, что если сотрудник справился со своими обязанностями и отработал положенное количество часов, ему не могут заплатить меньше МРОТ, рассказала «Ленте.ру» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Это гарантируется Трудовым кодексом РФ.

Работодатель не имеет права назначать зарплату ниже МРОТ, если человек трудится на полной ставке восемь часов в день Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса

Платить меньше уровня МРОТ можно только тем сотрудникам, которые работают неполный рабочий день или по совместительству. Однако и здесь действует правило: если человек трудится на полставки, то и получать он должен минимум половину МРОТ.

Размер МРОТ ежегодно подлежит индексации, отметил в беседе с «Лентой.ру» научный сотрудник кафедры экономики инноваций Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Евгений Буянов. Кроме того, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Что такое прожиточный минимум Прожиточный минимум — это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина, рассказал «Ленте.ру» ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов. Размер прожиточного минимума определяет государство, учитывая при этом стоимость продуктов питания, жилья, медицинских услуг, образования и других факторов. В России есть несколько видов прожиточного минимума. Основной — на душу населения. Именно на его основе оценивают нуждаемость граждан и назначают пособия. В 2024 году от составит 15 453 рубля. В регионах сумма может меняться: например, в Москве прожиточный минимум составит 22 662 рубля, а в Санкт-Петербурге — 16 322. Кроме общего, выделяют три особых вида прожиточного минимума, в том числе прожиточный минимум для трудоспособного населения. Именно от него и зависит размер МРОТ: минимальный размер оплаты труда не может быть ниже этой суммы. Виды прожиточного минимума и их размер на 2024 год: для трудоспособного населения — 16 844 рубля; для пенсионеров — 13 290 рублей; для детей — 14 989 рублей.

Федеральный и региональный МРОТ

Федеральный МРОТ устанавливает Правительство РФ одновременно на всей территории страны.

19 242 рубля составит размер федерального МРОТ в 2024 году

До конца 2023-го МРОТ равен 16 242 рублям: в новом году он вырастет на 18,5 процента, то есть на 3000 рублей.

Региональный МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, который действует в конкретном субъекте России. Работодатели, ведущие предпринимательскую деятельность на территории этого региона, должны платить своим сотрудникам зарплату не ниже установленного показателя.

«Региональный уровень минимальной зарплаты (МЗП) распространяется на всех работодателей региона, кроме тех, которые финансируются за счет федерального бюджета. Однако и в таком случае могут доплачивать нужные суммы из регионального бюджета», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор.

Региональный МРОТ устанавливается трехсторонним соглашением, которое заключают объединение местных работодателей, региональное объединение профсоюзов и органы исполнительной власти региона. Однако в любом случае сумма зависит от прожиточного минимума в субъекте и не может быть ниже федерального показателя.

Если регион не установил свой МРОТ, значит, в субъекте будет действовать федеральный

При этом регионы вправе установить МРОТ выше федерального. На это влияют районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях с особыми климатическими условиями, которые не входят в федеральный МРОТ. Например, на Камчатке с учетом районных и северных коэффициентов МРОТ составит 50 029 рублей.

МРОТ с 1 января 2024 года по регионам

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Новые территории России

На что влияет МРОТ

МРОТ в первую очередь влияет на размер оплаты труда, а также на различные социальные пособия и выплаты. Например, на пособия по беременности и родам, по уходу за детьми, больничные листы и так далее.

«Также он используется в расчетах командировочных, отпускных и других выплат, которые вычисляются на основе среднего заработка», — уточнил Евгений Буянов.

Так, плата за один день отпуска или командировки сотрудника не может быть меньше, чем его средний дневной заработок, рассчитанный из МРОТ. В 2024 году формула для расчета минимальных отпускных и командировочных будет выглядеть так:

19 242 рубля / 29,3 дня (среднее количество дней в месяце) = 656,72 рубля в день

Важно помнить, что МРОТ влияет только на минимальные выплаты, подчеркнула Ирина Андриевская.

Если зарплата россиянина намного больше, то после пересмотра МРОТ у него ничего не изменится. От повышения МРОТ выиграют те сотрудники, у которых работодатель привязал к нему оплату труда. По закону он обязан проиндексировать зарплату после повышения МРОТ. То же правило касается премий, которые зависят от МРОТ по трудовому соглашению Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса

Что делать, если зарплата меньше МРОТ

Если работодатель выплачивает сотруднику, который трудится полный рабочий день и выполняет все свои обязанности по трудовому договору, зарплату меньше установленного МРОТ, он нарушает трудовое законодательство.

Работник имеет право требовать выплаты разницы до уровня МРОТ, а работодатель может быть привлечен к ответственности за нарушение трудового законодательства

Как поднять зарплату до уровня МРОТ