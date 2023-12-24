Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки весной 2023 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что денежно-кредитная политика была мягкой и повышать ключевую ставку можно было раньше — весной 2023 года. Об этом она заявила в интервью РБК.

Набиуллина подчеркнула, что инфляционное давление начало расти во второй половине года. «И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции», — отметила глава ЦБ.

По ее словам, теперь, чтобы смягчить политику, сначала придется убедиться, что инфляция снижается устойчиво.