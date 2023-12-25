В смете бюджета ОБСЕ на 2024 год не оказалось упоминаний о ситуации на Украине

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласилось убрать из текста бюджета на 2024 год упоминания о конфликте на Украине. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал постпред России при организации Александр Лукашевич. Он добавил, что западные страны и руководство ОБСЕ согласились удалить из текста бюджета на 2024 год упоминания о конфликте на Украине. Теперь осталось только согласовать уровень финансирования. ОБСЕ является международной организацией, занимающейся вопросами безопасности. В ее состав входят 57 государств, включая Россию, США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Турцию, Украину и другие. Особую роль в работе ОБСЕ играла специальная мониторинговая миссия, действовавшая в Донбассе с 2014 года и прекратившая свою работу в апреле 2022 года. Бюджет ОБСЕ не состоит только из финансовых и кадровых заявок, но и из описательной части программ, где указываются цели и индикаторы достижения. Россия выступила против упоминания о конфликте на Украине в этой описательной части, что привело к задержке утверждения бюджета на 2023 год. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил свое мнение о плачевном состоянии ОБСЕ как организации. По его словам, западные политики сделали выбор в пользу НАТО, игнорируя ОБСЕ. До этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что в кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) говорят, что США и ЕС серьезно просчитались, "поставив" на Украину.