Омская область оказалась на 34-м месте в рейтинге регионов России
Омская область оказалась на 34-м месте в рейтинге регионов России
Специалисты составили общую оценку регионов за текущий год, учитывая множество факторов, в том числе уровень социального благосостояния населения.
Омская область заняла 34-е место в итоговом рейтинге регионов, который был составлен специалистами из РИА Новости. Регион получил рейтинговый балл в размере 52,376 из 100 возможных.
Эксперты рассчитали этот балл как среднее арифметическое оценок, полученных регионом за год в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, благополучию населения, состоянию рынка труда, а также научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
В рейтинге лидеров оказалась Москва, занявшая первое место. На второй строчке расположился Санкт-Петербург, а третье место заняла Московская область.
Фото: Андрей Кудрявцев
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