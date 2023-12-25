Омская область оказалась на 34-м месте в рейтинге регионов России

Специалисты составили общую оценку регионов за текущий год, учитывая множество факторов, в том числе уровень социального благосостояния населения.

Омская область заняла 34-е место в итоговом рейтинге регионов, который был составлен специалистами из РИА Новости. Регион получил рейтинговый балл в размере 52,376 из 100 возможных.

Эксперты рассчитали этот балл как среднее арифметическое оценок, полученных регионом за год в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, благополучию населения, состоянию рынка труда, а также научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.