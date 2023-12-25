Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2022 год. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Согласно закону исполнение бюджета Москвы в 2022 году по доходам составило более 3 трлн 654 млрд руб.; по расходам – около 3 трлн 601 млрд руб. Расходы на реализацию государственных программ Москвы исполнены в сумме 3 трлн 425,8 млрд руб., 53% средств использованы на расходы социальной направленности.

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Расходы на реализацию программы «Столичное здравоохранение» за счет средств бюджета составили 558 млрд руб., с учетом средств обязательного медицинского страхования – 869 млрд руб. Выполнено 185 тыс. высокотехнологичных операций, в том числе с применением инновационных методов лечения, это на 13 тыс. больше, чем в 2021 году, и в 5,5 раза больше, чем в 2010 году.

Также было продолжено масштабное обновление медицинской инфраструктуры, стартовала программа модернизации молочно-раздаточных пунктов, обновлялись специализированные медицинские учреждения.

Помимо этого Москва обеспечила безусловное выполнение всех имеющихся социальных обязательств, сохранены действующие льготы и программы поддержки жителей столицы. Поддержку от города в настоящее время получают около 4,5 млн человек – каждый третий москвич. Всего на оказание мер социальной поддержки направлено 592 млрд руб.

Как и в предыдущие периоды, значительный объем инвестиций (482 млрд руб.) был направлен на развитие транспортной инфраструктуры. В парк городского наземного пассажирского транспорта поступили 62 электробуса, 295 автобусов и 43 трамвая, а Московскому метрополитену в отчетном году поставлено 272 вагона и семь составов для третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Всего на обновление подвижного состава направлено 75,5 млрд руб.