Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2022 год
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2022 год. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
Согласно закону исполнение бюджета Москвы в 2022 году по доходам составило более 3 трлн 654 млрд руб.; по расходам – около 3 трлн 601 млрд руб. Расходы на реализацию государственных программ Москвы исполнены в сумме 3 трлн 425,8 млрд руб., 53% средств использованы на расходы социальной направленности.
Расходы на реализацию программы «Столичное здравоохранение» за счет средств бюджета составили 558 млрд руб., с учетом средств обязательного медицинского страхования – 869 млрд руб. Выполнено 185 тыс. высокотехнологичных операций, в том числе с применением инновационных методов лечения, это на 13 тыс. больше, чем в 2021 году, и в 5,5 раза больше, чем в 2010 году.
Также было продолжено масштабное обновление медицинской инфраструктуры, стартовала программа модернизации молочно-раздаточных пунктов, обновлялись специализированные медицинские учреждения.
Помимо этого Москва обеспечила безусловное выполнение всех имеющихся социальных обязательств, сохранены действующие льготы и программы поддержки жителей столицы. Поддержку от города в настоящее время получают около 4,5 млн человек – каждый третий москвич. Всего на оказание мер социальной поддержки направлено 592 млрд руб.
Как и в предыдущие периоды, значительный объем инвестиций (482 млрд руб.) был направлен на развитие транспортной инфраструктуры. В парк городского наземного пассажирского транспорта поступили 62 электробуса, 295 автобусов и 43 трамвая, а Московскому метрополитену в отчетном году поставлено 272 вагона и семь составов для третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Всего на обновление подвижного состава направлено 75,5 млрд руб.
Расходы на поддержку промышленности и предпринимательства составили более 100 млрд руб. Набранные в предыдущие годы темпы реализации планов развития города в 2022 году были сохранены, финансирование мероприятий городских программ обеспечивалось в полном объеме.