Правительство РФ дополнительно направит более 7,5 млрд руб. на оплату труда медицинских работников

Более 7,5 млрд руб. дополнительно будет направлено на оплату труда медицинских работников. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Правительство дополнительно направит более 7,5 млрд руб. на оплату труда медицинских работников», – говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительному прогнозу, в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тыс. врачей и почти 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.