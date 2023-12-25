Сделка ОПЕК+ принесла в бюджет РФ дополнительно 30 трлн рублей

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, в которой участвует Россия, уже принесла в российский бюджет дополнительно 30 трлн рублей. Это является результатом доверительного сотрудничества России с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По мнению Дмитриева, сделку ОПЕК+ можно назвать одной из самых важных сделок для мира за последние 20 лет. Он отметил, что она важна не только для производителей и потребителей энергии, но и для российского бюджета.

"Она уже принесла дополнительно 30 трлн рублей в бюджет. Это больше, чем $300 млрд наших активов, которые были заморожены за рубежом, - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". - И все это результат очень плотного доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими членами ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ показывают пример конструктивного созидательного сотрудничества, которое полезно всему миру".

Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, было подписано 10 декабря 2016 года на фоне падения мировых цен на энергоносители. Участников соглашения в СМИ начали называть альянсом ОПЕК+.