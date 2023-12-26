Названы последствия для США в случае конфискации активов России

"Одним из последствий на деле будет сигнал Китаю и другим странам, что активы их центробанков будут конфискованы следующими, если, скажем, Китай нападет на Тайвань. Поэтому они удвоят усилия, чтобы держать активы в нейтральных банковских центрах и валютах. В долгосрочной перспективе это может подорвать влияние США", - говорится в публикации.