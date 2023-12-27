Арктические регионы России снова поднялись в экологическом рейтинге

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Арктические регионы РФ второй раз подряд улучшили свои показатели в Национальном экологическом рейтинге, который рассчитывается четыре раза в год. При этом в 2024 году накопленные регионами ранее показатели рейтинга обнуляются и он будет составлен заново, сообщили ТАСС в пресс-службе общественной организации "Зеленый патруль".

"Среди арктических регионов повысили свои позиции в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Республика Карелия. В регионах прошли масштабные экологические акции, просветительские лекции, научные исследования и запуск энергетических инфраструктурных объектов. В начале сентября для Архангельской области произошло значимое событие - введен в действие новый межпоселковый газопровод. В октябре не менее важным мероприятием стало открытие ученых, которые выявили особенности распределения атлантических моржей Земли Франца-Иосифа и выделили их в отдельный кластер", - сказала глава отдела экологических инициатив "Зеленого патруля" Анастасия Фатерина, чьи слова приводятся в сообщении.

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В первую десятку рейтинга вошли Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чувашия (поднялась на одну строчку), Чечня, Чукотка, Калужская область, Ненецкий автономный округ. В числе отстающих: Севастополь, Якутия, Еврейская автономная область (опустилась на две строчки), Иркутская область, Приморский, Красноярский края, Омская область, Забайкальский край, Челябинская и Свердловская (опустилась на одну строчку) области. Расчет не проводился только по новым регионам: Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, так как объема накопленной информации еще недостаточно.

"Ключевым экологическим событием прошедшей осени мы считаем запуск "Серной программы" в Норильске. Такого масштабного, дорогого и эффективного проекта в истории экологической модернизации в нашей стране еще не было. Только на Надеждинском заводе "Норникель" планирует снизить выбросы диоксида серы на 400 тысяч тонн. А в ближайшей перспективе - до миллиона тонн этого газа будет преобразовано в инертный гипс", - сказал руководитель "Зеленого патруля", лидер партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

Новая методика

Будущий зимний рейтинг будет рассчитан с новым подходом к оценке. До настоящего времени рейтинг считался автоматически информационно-аналитической системой после пополнения базы данных событиями сезона. При этом учитывались и показатели за предыдущие 15 лет. По мнению экспертного совета, опираться сегодня на эту информацию неверно - в большинстве регионов экологическая ситуация в нулевых годах и сегодня отличается кардинально. В качестве примера экологи приводят Московскую область, где была проделана серьезная работа, но негативный опыт прошлых лет не дает региону подняться из отстающих. За последние месяцы ряд регионов показывает серьезные успехи в отрасли обращения с отходами, но лишь Ямало-Ненецкий округ смог существенно улучшить свои позиции.

"Я поддерживаю такое обновление рейтинга, - сказал директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов. - Реализация нацпроекта "Экология" уже позволила за последние годы улучшить качество жизни десятков миллионов человек. Частные компании в разы увеличили финансирование экологической модернизации производств. Мы знаем о ликвидации крупных объектов накопленного вреда в Московской и Челябинской областях, Республике Бурятия, запуске "Серной программы" "Норникелем" в Красноярском крае, строительстве крупнейшего в регионе очистного комплекса "Биосфера" на базе Омского НПЗ и реализации федерального проекта "Чистый воздух". Такие серьезные проекты должны найти отражение в Национальном экологическом рейтинге.