Bloomberg: биткоин обошел по динамике роста золото и акции

В уходящем году биткоин перегнал акции и золото по динамике роста стоимости, пишет Bloomberg.

Агентство обратило внимание, что в 2023 году биткоин вырос на 160% - с $16,5 тысячи до $44 тысяч. Положительная динамика в главной мировой криптовалюте обусловила рост других цифровых финансовых активов.

При этом биткоин все еще торгуется ниже своего исторического максимума. В ноябре 2021 года он стоил $69 тысяч.