Путин попросил у Лукашенко немного яиц

Лидер Белоруссии похвастался тем, что его страна обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами, в том числе куриными яйцами.

В России ранее резко взлетели цены на куриные яйца, сам продукт местами пропал из магазинов. Эксперты объясняли возникший дефицит тем, что число производителей яиц и птицы за последние три года сократилось в России на 11,8%. В ходе прямой линии Путин раскритиковал Минсельхоз за допущенный рост цен на один из основных продуктов. URA.RU рассказывало, чем заменить дорогие яйца в салатах.