Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС

Путин заявил, что более 90% торговли внутри ЕАЭС проходят в нацвалютах
Президент России Владимир Путин заявил, что торговля между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более чем на 90% совершается с помощью национальных валют. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление президент сделал во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. По мнению Путина, этот показатель будет только увеличиваться в будущем.
«Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе», — заявил он.
Ранее Владимир Путин подписал ряд различных законов.
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