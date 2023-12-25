ЕАЭС может накормить 600 млн человек во всем мире, рассказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Казахстана Касым-Жомарт-Токаев.

Глава республики отметил, что в настоящее время государствам Евразийской пятерки удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности.

Вместе с тем, уточнил Токаев, доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается низкой, составляет чуть более 2%.

«А в это время на планете более 800 млн человек испытывают голод и нехватку продовольствия», — заметил глава Казахстана.

Токаев констатировал, что поставкам продовольствия мешает санкционная политика западных стран.