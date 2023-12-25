Стали известны детали декларации «Евразийский экономический путь»

Глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович поделился деталями декларации «Евразийский экономический путь», которая была подписана лидерами Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Стали известны детали декларации «Евразийский экономический путь»
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По словам Мясниковича, декларация поможет увеличить эффективность экономики нескольких стран и обеспечивает преемственность договору «О Евразийском экономическом союзе». Глава коллегии ГЭК также добавил, что она создаёт новые задачи для дальнейшей реализации.

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«Необходимы конкретные проекты, которые будут направлены на повышение эффективности наших экономик, на вопросы технологического суверенитета, роста экспорта и насыщения внутреннего рынка высоколиквидными качественными товарами», — заявил он.

Ранее главы государств ЕАЭС подписали декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов «Евразийский экономический путь».

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