Стали известны детали декларации «Евразийский экономический путь»
Глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович поделился деталями декларации «Евразийский экономический путь», которая была подписана лидерами Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Мясниковича, декларация поможет увеличить эффективность экономики нескольких стран и обеспечивает преемственность договору «О Евразийском экономическом союзе». Глава коллегии ГЭК также добавил, что она создаёт новые задачи для дальнейшей реализации.
«Необходимы конкретные проекты, которые будут направлены на повышение эффективности наших экономик, на вопросы технологического суверенитета, роста экспорта и насыщения внутреннего рынка высоколиквидными качественными товарами», — заявил он.
Ранее главы государств ЕАЭС подписали декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов «Евразийский экономический путь».