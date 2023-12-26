Влияние Центробанка Китая уменьшилось

В Китае происходит снижение роли Центробанка в принятии решений и в установлении связей с международными партнерами, пишет Financial Times. Многие функции регулятора перешли Центральной финансовой комиссии (CFC), которой руководит Коммунистическая партия.

Влияние Центробанка Китая уменьшилось
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Новое Национальное управление финансового регулирования (NAFR) будет контролировать финансовую деятельность, за исключением рынка ценных бумаг, и оно планирует объединить более 1,6 тыс. региональных отделений Центробанка. Эти изменения привели к снижению статуса Национального банка Китая (НБК).

Эксперт из Оксфордского университета Джордж Магнус считает, что реформы в сфере финансовой деятельности ЦБ были попыткой правительства экспериментировать с финансовой либерализацией, но сейчас возможностей для этого стало меньше, и государство вновь занимает доминирующую позицию в экономике.

Хотя Китайский ЦБ до этого действовал под руководством Госсовета, его полномочия были неизменны. Он славился как «место талантов» среди высшего руководства, и его технократы играли ключевую роль в финансовом регулировании в течение последних 30 лет.

Ранее сообщалось, что рост экономики Китая резко замедлился после активного развития, длившегося более 40 лет. По мнению аналитиков Линлин Вэй и Стеллы Ифань Се, это явление связано с высокой закредитованностью, а также с ухудшением отношений со странами Запада. Эксперты уверены, что КНР так и не удастся опередить США в рейтинге крупнейших экономик мира.

Экономика
Джордж Магнус