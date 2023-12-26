Территории с льготными налоговыми условиями помогают развитию регионов

Правительство России определило параметры налоговых льгот для резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР), которые планируется создать на Дальнем Востоке. Их участников освободят от налога на прибыль на 10 лет, а также от земельного и имущественного налогов, сообщил на заседании кабмина председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На Дальнем Востоке определены четыре потенциальные площадки для размещения МТОР. В их число вошли площадка "Западная" в Приморском крае, "Ровная" - в Приамурье, "Нижнеленинское" - в Еврейской автономной области, а также территория острова Большой Уссурийский - в Хабаровском крае.

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Они были выбраны из-за близости приграничной и транспортной инфраструктуры, сообщил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Гаджимагомед Гусейнов. По его словам, сейчас идет активная работа по привлечению потенциальных резидентов МТОР. Ими могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 миллионов рублей.

Для создания международных территорий опережающего развития необходимо внести изменения в федеральное законодательство. Соответствующий законопроект уже подготовлен и как ранее сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, документ уже прошел основные стадии согласования. В настоящее время готовятся предложения по созданию межправительственных соглашений с перспективными партнерами, заинтересованными в участии в МТОР.

Эксперты полагают, что такие партнеры найдутся.

"Будут, разумеется, компании наших соседей и партнеров по БРИКС, а с учетом ухудшающейся экономической ситуации в мире есть большой шанс, что часть предприятий даже из недружественных стран могут решить поменять местоположение своих производственных площадок, - сказал "РГ" управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. - С учетом тренда на компактизацию производства, это может дать нашей стране шанс сопоставимый с первыми пятилетками, когда СССР привлек огромное количество высококлассных зарубежных специалистов к развитию промышленности страны".

По оценке Минвостокразвития РФ, проекты, реализуемые на территории МТОР, могут привлечь к 2033 году 30 миллиардов рублей инвестиций и создать более тысячи рабочих мест. Валовый региональный продукт субъекта РФ, в котором будет расположена МТОР, может вырасти на 38,3 миллиарда рублей. Возможные потери бюджетов из-за налоговых льгот в 2024-2033 годах оценили в 8,45 миллиарда рублей.

"МТОР будут ориентированы, в первую очередь, на крупные международные проекты с дружественными странами, и они должны быть нацелены на выпуск резидентом высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, - сказала "РГ" заместитель генерального директора ЦСР Татьяна Караваева. - Безусловно, в первую очередь, МТОР на Дальнем Востоке будет ориентированы на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, например, на Китай".

Помощь моногородам

Первые территории опережающего развития для "внутреннего пользования" в России были созданы как раз на Дальнем Востоке в 2015 году. Это экономические зоны с особым правовым режимом ведения бизнеса и льготными налоговыми условиями.

"Сегодня на территории ДФО создано 17 территорий опережающего развития, 22 муниципальных образования включены в границы свободного порта Владивосток. Эти режимы позволяют резидентам пользоваться существенными налоговыми и административными преференциями. За счет их работы привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций, введено в работу 673 новых предприятия", - сообщил Гаджимагомед Гусейнов.

По его словам, основные инвестиции пришлись на отрасли с высокой добавленной стоимостью: газохимию и нефтехимию, горнорудную промышленность и металлургию, логистику и транспорт, девелопмент, машиностроение и судостроение.

Помимо Дальнего Востока территории опережающего развития создавались в моногородах и в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).

"Первоначально ТОР в моногородах создавались как инструмент поддержки монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением. Основной задачей было стабилизировать ситуацию в моногороде и постараться диверсифицировать экономику, то есть сократить зависимость от градообразующих предприятий", - рассказала Татьяна Караваева.

По ее словам, первые ТОР в моногородах создавались как в депрессивных добывающих центрах страны, так и в довольно стабильных и развитых городах, например, специализирующихся на автомобилестроении (Набережные Челны и Тольятти). Наиболее активно ТОР создавались в 2017-2018 годы - в этот период появились 54 территории.

Сегодня в России существует 92 ТОР, из них 89 в моногородах (в том числе в 5 городах, которые одновременно являются закрытыми административно-территориальными образованиями) и еще 3 в ЗАТО. По данным Минэкономразвития РФ, на конец сентября 2023 года в ТОР было зарегистрировано более 1200 резидентов, создано более 95 тысяч рабочих мест, привлечено более 276 миллиардов рублей инвестиций. Выручка резидентов составила более 971 миллиарда рублей.

Вместе с тем, как отмечает Татьяна Караваева, более 60 процентов всех инвестиций сконцентрировано в 10 территориях опережающего развития. Среди них ТОР в крупнейших по численности населения моногородах Тольятти и Набережные Челны и в моногородах, расположенных близко к региональным центрам - Зеленодольск, Чусовой и др.

"По оценкам ЦСР, на инвестиции резидентов ТОР приходится около трети всех инвестиционных вложений моногородов за 2016-2022 годы, - рассказала эксперт. - Влияние на создание новых рабочих мест гораздо меньше и составляет 5-7 процентов от общего количества занятых в моногородах, что свидетельствует о пока не до конца проявившихся эффектах реализации проектов на территории ТОР".

При этом, по словам эксперта, в 15 моногородах доля занятых в компаниях-резидентах ТОР от трудоспособного населения превышает долю градообразующих предприятий. В основном в этих городах данные предприятия либо закрылись, либо находятся в стадии банкротства.

Создание ТОР было одним из основных системных механизмов обеспечения диверсификации экономики и рынка труда в моногородах, рассказал "РГ" директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. "Резидентами ТОР могут становиться только фирмы, юридически не связанные с градообразующими предприятиями. Значительная часть моногородов изначально проигрывает конкуренцию соседним крупным центрам по условиям ведения бизнеса - ТОР были призваны решить эту проблему за счет обеспечения дополнительных льгот по налогам, упрощения таможенных процедур и т.д.", - пояснил эксперт.

По его словам, одна из самых успешных сегодня территорий опережающего развития - "Набережные Челны". В числе ее резидентов - около 40 компаний, многие из которых достаточно крупные производственные фирмы. При этом, нужно учитывать, что устойчивые эффекты от преференциальных режимов возникают на четвертый - шестой год после начала их функционирования. "До этого бизнес раскачивается, реализуется инвестиционная фаза, происходит отладка и выстраивание всех бизнес-процессов", - отметил Дмитрий Землянский. - На данный момент самый значимый эффект ТОР оказывают непосредственно на инвестиции. Тем не менее сложно сказать, все ли из реализуемых в них проектов действительно бы не состоялись, если бы не преференциальный режим, или они также реализовались бы и в простых условиях".

Наиболее эффективными с точки зрения привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест являются ТОР, в которых реализуются проекты крупного бизнеса (нового внешнего инвестора), отметила Татьяна Караваева. Например, в Галиче Костромской области компания Segezha Group запустила фанерный завод (создано 1 000 рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием), в Зеленодольске (Республика Татарстан) действуют логистические центры крупнейших российских маркейтплейсов, которые создали порядка 8 тысяч рабочих мест.

Вместе с тем, у некоторых ТОР, по словам эксперта, есть серьезные проблемы с привлечением резидентов. В основном это касается отдаленных и небольших моногородов с низким уровнем инвестиционной привлекательности, которым сложно найти внешнего инвестора.

Сниженные налоги

Главное, что ТОР может предоставить компаниям-резидентам - налоговые льготы. На этой территории в течение пяти лет действует нулевая ставка по налогу на прибыль в федеральный бюджет и не более пяти процентов в региональный. В следующие пять лет общий размер налога составит 12 процентов. Также в течение трех-пяти лет действует льгота по земельному налогу (0 - 1,5 процента в зависимости от региона) и в течение пяти лет по налогу на имущество (0 - 0,3 процента). Кроме того, на десять лет снижаются страховые взносы - с 30 до 7,6 процента.

"Льготы по страховым взносам существенно удешевляют найм персонала с высоким уровнем заработной платы, - отметил Сергей Гришунин. - Также землю и инфраструктуру ТОР предоставляет резидентам за символическую плату".

Действительно, инвесторов в ТОР привлекают, прежде всего, налоговые льготы, согласен Дмитрий Землянский, но не только они. "Часто этого оказывается недостаточно, и инвесторам предлагаются дополнительные меры поддержки в виде земельных участков по льготным ценам, площадок, обеспеченных инфраструктурой и другие льготы, реализуемые за счет средств субъектов РФ", - пояснил эксперт.

Что же в свою очередь получают регионы от ТОР? Как сообщила в ходе ВЭФ-2023 заместитель главы Минвостокразвития РФ Эльвира Нургалиева, резиденты ТОР и свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке уже принесли в бюджеты разных уровней 250 миллиардов рублей, при том, что десятилетний период налоговых каникул еще не закончился. При этом 50 миллиардов рублей из указанной выше суммы - это выплата НДФЛ. Она отметила, что половина всех доходов, которые генерируют резиденты, приходится на региональные и муниципальные бюджеты.

"Регион благодаря ТОР получает высокопроизводительные рабочие места, а с ними и спрос на услуги региональной экономики, - отметил Сергей Гришунин. - В результате все отрасли по цепочке получают положительный эффект от созданного в ТОР производства".

Особые экономические зоны

Помимо ТОР в России действуют и другие территории с налоговыми льготами - особые экономические зоны (ОЭЗ). Их прообразом стали свободные экономические зоны, созданные в 1990-е годы. Но целенаправленное развитие ОЭЗ началось после принятия соответствующего закона в 2005 году. ОЭЗ - один из наиболее масштабных проектов по привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности.

Резиденты особой экономической зоны также получают ряд налоговых льгот и таможенных преференций: налог на прибыль - 2 процента в федеральный бюджет и от 0 до 13,5 процента в региональный. Также освобождение от налога на имущество в течение 10 лет и на землю в течение 5 лет.

В отличие от ТОР на особые экономические зоны не распространяется льгота по уплате социальных страховых взносов (по ставке 7,6 процента), но зато срок действия преференциального режима здесь составляет 49 лет, в то время как у ТОР, которые курирует Минэкономразвития России, - не более 15 лет, пояснила "РГ" руководитель направления "Развитие территорий" Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Анна Новикова.

Помимо налоговых льгот площадки особых экономических зон предлагают бизнесу современную инфраструктуру, минимальные административные барьеры, сниженные цены на аренду и выкуп земли.

В России сегодня функционируют 50 ОЭЗ (31 промышленно-производственная, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые). По данным Минэкономразвития РФ, за 18 лет работы в ОЭЗ зарегистрировано 1128 резидентов.

"К концу первого полугодия 2023-го объем инвестиций частного капитала за весь период существования особых экономических зон составил около 1 триллиона рублей, еще 5,2 триллиона планируется привлечь, - рассказал Сергей Гришунин. - Создано 66 тысяч рабочих мест и планируется еще 184 тысячи. Полученная накопленным итогом выручка - 2,2 триллиона рублей. При этом, сумма неполученных налогов с 2017 года не превышает 100 миллиардов рублей, а неналоговые меры поддержки достигли 220 миллиардов. Таким образом, недополучив 320 миллиардов рублей в бюджет, экономика получит инвестиции в размере 4,1-6,2 триллиона рублей, что в перспективе должно с лихвой окупить текущие потери бюджета, а главное, позволит нарастить долю технологического сектора в экономике России".

В отчете Минэкономразвития РФ о результатах работы особых экономических зон за 2022 год отмечается, что ОЭЗ привлекли более 196 миллиардов рублей инвестиций, это на 31 процент больше, чем в 2021-м и в 2,5 раза больше, чем в 2020-м. По итогам 2022 года создано более 12 тысяч новых рабочих мест - на 18 процентов больше, чем в 2021 году.

"Такая динамика роста говорит о том, что ОЭЗ продолжают оставаться драйвером региональных экономик и точками притяжения инвестиций и стимулирования экономической активности. Бизнес приходит в ОЭЗ за стабильными условиями и развитой инфраструктурой и результаты 2022 года, в этом смысле, говорят сами за себя. Режим ОЭЗ работает, и инвестиционная привлекательность площадок с каждым годом растет", - подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Впрочем, не все особые экономические зоны показывают высокие результаты. Эффективными по итогам 2022 года были признаны 23 ОЭЗ, 14 - достаточно эффективными и 7 - неэффективными. Из эффективных 6 показали наивысший результат - 100 процентов. Это особые экономические зоны "Алабуга", "Калуга", "Технополис Москва", "Дубна", "Иннополис", "Ульяновск". За ними идут ОЭЗ "Узловая" (98,3 процента), "Липецк" (98 процентов), "Санкт-Петербург" (96 процентов), "Архыз" (95 процентов).

"Именно на территории этих ОЭЗ реализовываются наиболее успешные проекты. Например, на территории ОЭЗ ППТ "Алабуга" - проект по выпуску автомобилей бренда AURUS стоимостью более 5 миллиардов рублей. На территории ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург" реализуется проект "Фармасинтез" по производству противоопухолевых препаратов общей стоимостью более 13 миллиардов рублей", - рассказала Анна Новикова.