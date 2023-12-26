Тайвань расширил ограничения на экспорт технологичных товаров в РФ
Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию. Как сообщает Министерство экономики острова, список пополнился еще 45 пунктами.
Под новые ограничения попали технологии для производства полупроводников, ряд химических веществ и медикаментов. В министерстве отметили, что недавно ЕС, США и другие страны Запада собрали обломки оружия с поля боя на Украине, проанализировали их и опубликовали список электронных и механических элементов, которые широко используются в коммерческих целях и могут применяться для производства оружия.
«В экспортный список включено 45 товаров по коду ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности — прим. ред.). Министерство также приняло решение расширить экспортный контроль в отношении 45 товаров по коду ТН ВЭД»,— уточнили в Минэкономики.
Дополнительные санкции вступят в силу 25 января 2024 года. В министерстве добавили, что ужесточения необходимы в рамках международного сотрудничества, а также для предотвращения «использования высокотехнологичных товаров КНР в военных целях».