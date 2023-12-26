Россия и Индия подписали соглашения об энергоблоках АЭС «Куданкулам»

Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся строительства энергоблоков АЭС «Куданкулам», заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

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Джайшанкар рассказал о соглашениях, в также отметил, что Россия является особым партнером Индии в разных сферах. Среди главных секторов он назвал оборону, атомный сектор и космос. Министр подчеркнул, что «взаимодействие в этих сферах осуществляется с теми, с кем есть высокий уровень доверия», передает ТАСС.

1 июня 2017 года «Атомстройэкспорт» и Индийская корпорация по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Limited) подписали рамочное соглашение по строительству пятого и шестого энергоблоков на АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000. 31 июля 2017 года стороны заключили контракты на первоочередные проектные работы, рабочее проектирование и поставку основного оборудования для третьей очереди.