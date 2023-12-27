Вильфанд: в 11 регионах России в последние дни года ожидаются аномальные холода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 11 регионов страны ожидает аномально холодное завершение 2023 года.

Вильфанд: в 11 регионах России в последние дни года ожидаются аномальные холода
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Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идёт об Архангельской, Мурманской, Вологодской, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Камчатке, Якутии, Коми, Чукотке и Хабаровском крае.

Так, по словам синоптика, в Якутии прогнозируются морозы до -51 °C.

Вильфанд также отметил, что на Чукотке температура может достигнуть -48 °C, в Магаданской области -47 °C.

Ранее стало известно, что в Удмуртии ожидается похолодание до -20 °С 30 и 31 декабря.

Также на Челябинскую область обрушился сильнейший снегопад.

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Роман Вильфанд