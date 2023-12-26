Франция начала экспортировать электроэнергию

Франция установила рекорд по объему экспорта электроэнергии за один день с 2019 года. 22 декабря страна направила в соседние государства 18,68 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Предыдущий суточный максимум французского экспорта электричества был зафиксирован в феврале 2019 года на отметке 17,415 мегаватт. Как отмечает BFMTV, рекорд был достигнут благодаря запуску ряда ядерных реакторов и теплой погоде во Франции.

В 2022 году Франция, наоборот, импортировала электроэнергию в рекордных объемах. Однако в начале 2023 года ситуация изменилась. Также выросла доля ветряной генерации в структуре производства электроэнергии — с 10% до 25%.