Поставки угля через Дальний Восток упадут

В следующем году квоты для вывоза угля на Дальний Восток через Восточный полигон (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) сократятся со 111 миллионов тонн до 100 миллионов. Об этом ссылкой на данные РЖД пишет РБК.

Большую часть новых квот получит основной российский угольный экспортер Кузбасс — 54,1 миллиона. Следом за ним идут Якутия (26,3 миллиона), Бурятия (8,5 миллиона), Хакасия (6,5 миллиона), Иркутская область (3,3 миллиона) и Тува (650 тысяч).

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Падение поставок объяснили планами по проведению ремонта и модернизации инфраструктуры. Для работ необходимы технологические окна, из-за которых придется снижать объемы провозимых грузов. За компаниями закрепили поквартальное распределение объемов перевозок топлива в направлении Китая и портов Дальнего Востока.

Президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин отметил, что в 2024 году финансирование работ на Восточном полигоне увеличится, а значит, вырастет и число объектов, которые нужно вводить в промышленную эксплуатацию. Таким образом, движение на участках пути придется ограничивать.

В октябре губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в 2024 году из региона должны вывезти около 60 тонн угля в восточном направлении. В этом объеме учитывались пять миллионов тонн, не отгруженные в прошлом году. Однако в ноябре в планах были прописаны 47 миллионов тонн, после чего глава Кузбасса пообещал отстаивать свою позицию и добиться какого-то прироста. По итогам 2023 года объем вывоза должен составить 53 миллиона тонн.

Ранее Главное таможенное управление Китая сообщило, что в октябре поставки российского угля упали до минимума с февраля этого года, итоговый результат составил 7,64 миллиона. Основной причиной, отмечают эксперты, стало вступление в силу экспортных пошлин, из-за которых российское твердое топливо стало существенно дороже, и австралийский уголь начал выигрывать конкуренцию.