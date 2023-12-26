Минздрав предложил ужесточить продажу этанола

Минздрав предложил ввести дополнительные лицензионные требования к организациям, занимающимся оптовой торговлей этанолом (этиловым спиртом). Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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Изменения вносятся в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности. Для желающих заниматься оптовой торговлей этанолом предлагается:

ввести обязательное получение лицензии; разрешить подачу заявления на получение лицензии после не менее пяти лет ведения фармацевтической деятельности; сделать обязательным наличие отдельных помещений для хранения этанола.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.