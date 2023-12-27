Новак: РФ по итогам года сократит долю поставок нефти в Европу до 4-5%

Россия по итогам 2023 года поставит в страны Европы не более 4-5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил вице-премьер Александр Новак. Новак уточнил, что в досанкционные времена речь шла о 40-45%. При этом он добавил, что Россия, к примеру, раньше почти не поставляла энергоресурсы в Индию, но за последние два года ее доля в экспорте выросла до 40%. На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по нацпроектам заявил, что Россия нарастила экспорт сырой нефти в 2023 году на 7% по сравнению с 2021 годом — до 250 млн тонн, несмотря на введенные в отношении страны санкции и попытки ограничить покупку российских энергоносителей. При этом он отмечал, что Россия не собирается полностью прекращать экспорт энергоресурсов в Европу и в некоторые другие недружественные государства.