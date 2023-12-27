В России оценили предложение Киева о транзите газа без контракта

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал инициативу украинской стороны о транзите газа из России без контракта. Он назвал бессмысленными разговоры о новых схемах поставок в Европу и согласование вопроса без участия РФ, передает агентство «Прайм».

Дипломат отметил, что российской стороне не следует обращать внимание на заявления чиновников из Украины. По его словам, эта страна уже много раз «кормила западников обещаниями в обмен на очередные "пряники"».

Информация о том, что Киев собирается обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, ранее поступила от австрийского телеканала ORF. Он, в свою очередь, сослался на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

По ее словам, Украина вместе с партнерами из ЕС найдет решение для этого вопроса.