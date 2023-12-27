В ФТС раскрыли ущерб от остановки прокачки газа по «Северному потоку»

Суммарный размер выпадающих платежей от экспорта газа по «Северному потоку» до конца 2023 года достигнет уровня в 1,14 триллиона рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Как уточнил Давыдов, в такую сумму оценивается размер экспортных пошлин от поставок российского газа по этому маршруту в Европу. Однако рост товарного импорта и пошлин с него позволил ведомству компенсировать выпадающие платежи от экспорта природного газа на европейский энергетический рынок.

По его словам, на резкий прирост товарного импорта во многом повлияло стремительное увеличение товарооборота России и Китая. По итогам 2023 года суммарный объем торговли двух стран Давыдов оценил в 201 миллиард долларов. При этом, по данным китайской таможни, товарооборот оказался еще больше — около 218 миллиардов.

За этот период резко вырос товарооборот РФ и КНР через автомобильные пункты пропуска, за 12 месяцев показатель увеличился в 2,2 раза к уровню 2022-го. Давыдов отметил, что торговля России с Китаем осуществляется в первую очередь через Дальний Восток. В частности, на фоне стремительно роста товарооборота таможенный пункт пропуска Забайкальск был переведен на круглосуточный режим работы.

Во второй половине декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что России и Китаю по силам увеличить товарооборот до 300 миллиардов долларов к 2030 году. Уже по итогам первых одиннадцати месяцев 2023-го суммарный объем торговли двух стран оценивался в 218,17 миллиарда.