Новак: покупкой российской нефти интересуются многие страны

Многие страны проявляют интерес к покупке российской нефти. Среди них — государства Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводит ТАСС.

Новак не конкретизировал список стран.

«Если говорить глобально об основных партнерах, то это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути», — отметил вице-премьер.

Поставки по Севморпути выросли до 1,5 млн тонн в этом году. Такой объем проследовал по маршруту впервые и предполагается его дальнейший рост. Севморпуть вдвое короче, чем традиционный маршрут через Средиземное море, уточнил Новак.

По его словам, сейчас основными покупателями российской нефти выступают Индия и Китай. На Дели приходится 40% поставок российской нефти, на Пекин — 40-50%.